ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 4.2 مليار متر مكعب، مقابل 9ر3 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وزير الطاقة الأذربيجاني برفيز شاهبازوف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا بنسبة 7ر7% سنويا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي. كما زادت صادرات الغاز الطبيعي ككل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7ر2% شهريا إلى 5ر8 مليار متر مكعب.

في الوقت نفسه تراجعت صادرات الغاز إلى تركيا إلى 2ر3 مليار متر مكعب مقابل 4ر3 مليار متر مكعب خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الماضي. واستقرت الصادرات إلى جورجيا دون تغيير عند مستوى 1ر1 مليار متر مكعب.

وبحسب البيانات الأولية أنتجت أذربيجان حوالي 7ر16 مليار متر مكعب خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بزيادة قدرها 500 مليون متر مكعب عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان نشره وزير الطاقة الأذربيجاني على موقع إكس للتواصل الاجتماعي.