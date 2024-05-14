مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع غير مسبوق

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع غير مسبوق، وحققت شركة دليفيري هيرو الألمانية أكبر قفزة على الإطلاق بعد بيع وحدتها في تايوان (فود باندا)، وذلك رغم استمرار حالة الترقب المتعلقة بأسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.18%، بقيادة مؤشر قطاع السيارات الذي ارتفع 1.4%.

وقفز سهم دليفيري هيرو، 26.3% بعد أن أعلنت شركة أوبر عن اتفاق بقيمة 1.25 مليار دولار للاستحواذ على فود باندا التابعة للشركة الألمانية في تايوان، إضافة إلى شراء أسهم جديدة في الشركة.

وربح سهم فولكس فاجن، 2.6%، بعد أن أظهر تقرير أن الشركة تستكشف فرص بيع أسهم تبلغ قيمتها نحو 1.08 مليار دولار في وحدتها المتخصصة في صناعة الشاحنات الثقيلة تراتون.

وبعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي، يظل المتعاملون في حالة ترقب لليوم الثاني في انتظار إشارات على موعد خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم البنوك أكثر من واحد بالمئة مع صعود سهم سوسيتيه جنرال، 3.7%، بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة تلفزيونية إن القطاع المصرفي الأوروبي يحتاج إلى مزيد من التوطيد حتى لو كان ذلك يعني شراء بنك فرنسي كبير من بنك أوروبي منافس.

وكان قطاع السفر والترفيه الأكثر تضررا مع تراجع سهم فلاتر بنحو اثنين بالمئة بعد أن أبقت أكبر شركة مراهنات عبر الإنترنت في العالم على توقعاتها للعام بأكمله دون تغيير.