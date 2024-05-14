محافظ أسوان يبحث سبل جذب المستثمرين لسرعة تشغيل 308 وحدة وورشة حرفية بالمنطقة الصناعية

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعا تنسيقيا مع مسئولى الجهات التنفيذية لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بتشجيع وجذب المستثمرين، والشباب من أبناء النوبة لسرعة تشغيل الـ308 وحدات، وورشة حرفية بالمنطقة الصناعية بالشكل المطلوب.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم تقديم الكثير من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة والهادفة لتشغيل هذه المنطقة الحيوية التى تكلف إنشاؤها أكثر من 770 مليون جنيه ، وهو الذي يستلزم ويتطلب الجدية من أهالى النوبة ليساهموا فى إنجاح مشروع المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بجدية، وليصبحوا منتجين داخل أكبر صرح صناعي حرف؛ وليتكامل ذلك بتحقيق التكاتف بين كل الجهات لتذليل أي معوقات حتى يتسنى تشغيل كل المرافق والخدمات بالمنطقة على الوجه الأكمل.