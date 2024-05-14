أكرم عبدالمجيد: إنجازات منتخب مصر تحققت باللاعبين المحليين

قال أكرم عبدالمجيد لاعب الزمالك وبلدية المحلة السابق، إن إنجازات منتخب مصر تحققت باللاعبين المحليين خصوصا مع حسن شحاتة، ولم يكن هناك عدد كبير من المحترفين، مشيرا إلى أن الفراعنة حققوا 3 بطولات أمم إفريقيا وكان معظم قوام المنتخب الوطني من الأهلي والزمالك وباقي الأندية.

وتابع أكرم عبد المجيد في تصريحات تليفزيونية: "اللاعب المصري قريب من البرازيلي.. ولاعبونا هما الأفضل والأذكى على مستوى قارة إفريقيا، والأندية تضم لاعبين مميزة، فقط على الجهاز الفني الاختيار الجيد، كارلوس كيروش قام باختيار لاعبين من الدوري مثل عبدالمنعم الذي أصبح مطلوبا في أوروبا".

وأضاف: "اختلف تماما مع تصريحات حسام حسن بشأن عدم أحقية لاعبين من الدوري في الانضمام لصفوف منتخب مصر، وقد يكون المدرب يحاول أن الأمور صعبة لكي يُظهر قيمة عمله مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، رغم أن هناك لاعبين كثيرين ظهروا بشكل جيد في الدوري خلال الموسم الجاري، واللاعب لا يولد نجمًا على المستوى الدولي، بل يتم انتقاء الأفضل ويتم تطويره ويكتسب صفات اللاعب الدولي، فهل لا يوجد بين الـ18 ناديًا لاعبين تستحق الانضمام للمنتخب".

وواصل: "كلام حسام حسن غير منطقي، لأن الدوري المصري دائما يفرز لاعبين جيدين، وسبق وتوجنا بالألقاب القارية بعناصر من الدوري".

وأتم : "من حق الأهلي التمسك باللائحة، وانضمام اللاعبين يكون وفقًا للمواعيد المقررة في الأجندة الدولية، وهو الموقف الأصح من جانب إدارة القلعة الحمراء".