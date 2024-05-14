الصحة: التناوب بين الرضاعة الطبيعية والصناعية يؤدي إلى اضطرابات في نمط رضاعة الطفل

أكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية الرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل.

وقالت الوزارة، إن الرضاعة الطبيعية الخالصة هي أفضل بداية ممكنة لحياة الطفل، حيث توفر له جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها لنموه وتطوره السليم.

وأضافت أن التناوب بين الرضاعة الطبيعية والصناعية قد يؤدي إلى اضطرابات في نمط رضاعة الطفل، مما قد يؤدي إلى صعوبات في استمرار إنتاج حليب الأم.

ودعت الوزارة، الأمهات، إلى الالتزام بالرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، وإدخال الأطعمة الصلبة بشكل تدريجي بعد ذلك، مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى عمر سنتين أو أكثر.

وأشارت إلى أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد عديدة للأم والطفل، فهي تساعد على تقوية جهاز المناعة عند الطفل، وتقلل من مخاطر الإصابة بالحساسية والربو، كما أنها تساعد على بناء روابط عاطفية قوية بين الأم والطفل.

كما أكدت ضرورة حصول الأمهات على الدعم الكافي من أفراد الأسرة والأصدقاء، وكذلك من مقدمي الرعاية الصحية، لمساعدتهن على الالتزام بالرضاعة الطبيعية الخالصة.