حزب الله اللبناني يعلن تدمير منطاد تجسسي إسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، تدمير منطاد تجسسي إسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

وقال الحزب، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد تتبع مستمر لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان، وبعد تحديد مكان إدارته والتحكم به، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية ثلاثة أهداف عائدة له بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح".

وكان مواطن لبناني أصيب جراء قصف إسرائيلي استهدف ساحة بلدة يارون في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام"، "أدى عدوان إسرائيلي استهدف ساحة بلدة يارون ظهر اليوم إلى إصابة مواطن بجروح متوسطة، عملت فرق الدفاع المدني اللبناني على نقله إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل" .

وأشارت إلى أن "الغارة المعادية تسببت بتدمير منزل تدميرا كاملا، وإلحاق الأضرار الفادحة بعشرات المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف، فضلا عن احتراق سيارتين عملت عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران التي اشتعلت فيهما" .

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.