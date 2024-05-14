نائب محافظ قنا يتابع تقديم طلبات التصالح في 3 مراكز

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم، اجتماعا لمتابعة تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بمراكز قنا والوقف ودشنا، بحضور حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض عمر، ما تم تلقيه من ملفات في مراكز قنا ودشنا والوقف والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجيا لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.

ووجه نائب المحافظ، ببذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود لتيسير الإجراءات على المواطنين، موضحاً أن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا يتابع بصفة مستمرة هذا الملف الهام الذي توليه الدولة اهتماماً وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية الـ٩ بالمراكز والمدن التي تتلقى طلبات التصالح.