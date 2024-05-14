وزراء بالحكومة البريطانية يزورون السعودية لتعزيز العلاقات التجارية

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يقوم وزراء في الحكومة البريطانية بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في محاولة لتعزيز العلاقات التجارية مع المملكة.

وسيشارك نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن، ووزيرة الأعمال كيمي بادنوك، ووزيرة الثقافة لوسي فرازر في قمة تستمر ليومين تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وسيقود دودن وفدا يضم 450 ممثلا لشركات بريطانية بما في ذلك "إتش إس بي سي" والخطوط الجوية البريطانية في هذا الحدث.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك إن المملكة المتحدة لديها "علاقة أمن قومي وأمن اقتصادي حيوية مع المملكة العربية السعودية" ولكن "لا يوجد جانب من جوانب هذه العلاقة يمنعنا من التحدث بصراحة عن حقوق الإنسان".