تقرير: إنفاق الهند على الذكاء الاصطناعي سيصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2027

كشف مركز البيانات التابع لشركة إنتل عملاق التكنولوجيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في الهند قد يتضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2027 ، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وبحسب التقرير، أنفقت الكيانات الهندية أكثر من مليار و 703 مليون دولار أمريكي على الذكاء الاصطناعي في عام 2023.

وقال شاراث سرينيفاسامورثي ، نائب الرئيس المساعد لمركز البيانات ، إنه :" من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في الهند إلى 5 مليارات دولار أمريكي مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5ر31 % بين عامي 2023 و 2027.

وكشف سرينيفاسامورثي ، أنه بحلول عام 2027 ، سيكون الذكاء الاصطناعي موجودا في كل مكان وتتركز الاستثمارات الرئيسية في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وخدمة العملاء والمساعدة الرقمية والاستخبارات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية وأنظمة التوصية.

ويعتقد خبراء الصناعة أن الهند تستعد لاعتماد الذكاء الاصطناعي بسبب إنتاجها الكبير للبيانات وقوتها العاملة الماهرة.

وقال سرينيفاسامورثي إنه في عام 2023 ، كان الإنفاق الكبير البالغ 209 ملايين دولار مدفوعا بتوفير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والبرامج ذات الصلة.

وأوضح أنه تلى ذلك زيادة في عدد وكلاء خدمة العملاء بقيمة 8ر168 مليون دولار أمريكي، والمساعدات الرقمية بقيمة 1ر113 مليون دولار أمريكي، والاستخبارات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية المعززة بقيمة 1ر100 مليون دولار أمريكي، وأنظمة توصية مستشاري البرامج بقيمة 1ر97 مليون دولار أمريكي.

وقال سانتوش فيسواناثان ، نائب الرئيس والعضو المنتدب لفرع إنتل في الهند ، إن الهند مستعدة للذكاء الاصطناعي حيث يتم إنتاج نحو 20% من بيانات العالم في البلاد وهي ثالث أكبر سوق عالمي.

وأوضح فيسواناثان أن الهند تتصدر دول العالم من حيث توافر المهارات الفنية.