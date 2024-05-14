الأردن يدين رفع مستوطنين العلم الإسرائيلي في ساحات الأقصى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان الأردن، اليوم الثلاثاء، اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في ساحاته تحت حماية الشرطة.

ورفع مستوطنون علم إسرائيل خلال اقتحامهم المسجد الأقصى اليوم، تلبية لدعوة منظمة يمينية متطرفة ضمن مناسبة ما يعرف بـ"يوم الاستقلال"، فيما اعتبر مسئول فلسطيني أن ذلك يأتي في سياق "الجرائم المتصاعدة" واعتداءات المستوطنين على المقدسات.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان عن إدانتها "اقتحام متطرفين اليوم للمسجد الأقصى ورفعهم للعلم الإسرائيلي داخل ساحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إضافة إلى إعاقة دخول المصلين للمسجد"، وفقا لوكالة الأناضول.

واعتبر البيان، أن ذلك "يمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وطالبت الخارجية الأردنية، إسرائيل "بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واحترام حرمته"، وفق البيان ذاته.

وأعادت التأكيد أن "إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شئون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي كافة".