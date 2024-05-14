خريجة تمزق شهادتها احتجاجا على دعم جامعة كولومبيا لإسرائيل

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مزقت طالبة شهادة تخرجها في جامعة كولومبيا الأمريكية احتجاجا على مواصلة الأخيرة استثماراتها مع الشركات الداعمة لإسرائيل.

وأظهرت مشاهد مصورة لمراسم تسليم طلاب جامعة كولومبيا شهادات تخرجهم، في 10 مايو الجاري، تمزيق الطالبة شهادتها بعد حصولها عليها في منصة التكريم.

وبحسب المشاهد، صعدت الطالبة تارسيس سالومي المنصة مرتدية الكوفية الفلسطينية ومكبلة يدها بأصفاد بلاستيكية، في احتجاج على الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وفقا لوكالة الأناضول.

واتهمت الطالبة، جامعتها كولومبيا بأنها "شريكة في الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحظيت خطوة سالومي بدعم وتأييد بعض زملائها من الخريجين الذين صعدوا بدورهم أيضا إلى المنصة مرتدين الكوفية الفلسطينية ومكبلي الأيدي بأصفاد بلاستيكية.

وضم بعض الحضور في مراسم التخرج، أصواتهم إلى الطلاب المحتجين عبر إطلاق هتافات داعمة لهم ولاحتجاجهم.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Columbia Students for Justice in Palestine🇵🇸‎‏ (@‏‎sjp.columbia‎‏)‎‏

هذا واعتقلت الشرطة الأمريكية حتى الآن قرابة ألفين و900 شخص في عموم البلاد، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الطلابية المنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة والمتضامنة مع فلسطين.

وفي 18 أبريل بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب على غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأمريكية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.