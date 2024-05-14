قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تحقق اكتفاء شبه ذاتي من الدواجن والأسماك، مشيرًا إلى أنها تغطي 55% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الاثنين، أن أسعار الدواجن والبيض معقولة، منوهًا أن بعض المتغيرات أثرت في معدلات التفريخ كالأعلاف.

وأكد حرص الوزارة على تحقيق نقطة التعادل في الأسعار، معقبًا: «يهمني إن المنتج يحقق ربحية تمكنه من الاستدامة والاستمرارية، وليس من مصلحتي أن يبيع بخسارة ويخرج من الدورة، لأنه يؤدي إلى المزيد من الارتفاعات والاختلالات في السوق».

ولفت إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة 75 جنيهًا أما البيض فيصل إلى نحو 120 جنيهًا، مشددًا على أن تلك السلع من الصعب احتكارها أو تخزينها.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن والبيض تحكمها العرض والطلب، كما أن الأمر مرتبط بعناصر التكلفة التي تشمل وفرة الدولار ومعدلات الإنتاج والاستهلاك.