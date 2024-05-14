قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإنتاج المحلي يلبي نحو 55% من احتياجات السوق من اللحوم، في حين يجري استيراد النسبة المتبقية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، أن سعر بيع اللحوم يتم تحديده وفقا لسعر الاستيراد، متابعا: «أسعار اللحوم تتحرك في إطار الأسعار العالمية وسعر التكلفة، المربي لأن المربي لازم يحقق قدر من الربح حتى يتمكن من الاستمرار».

ولفت إلى تخصيص الدولة لأكثر من 8 مليارات بفائدة تمويل 5 % لتمويل المشروع القومي للبتلو من أجل توفير اللحوم محليا، مشيرا إلى أن الدولة تفتح باب استيراد رؤوس الماشية للجهات المربية والمزارع الكبيرة بالتزامن مع عيد الأضحى؛ بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكد أن تحديد السعر العادل للحوم يعتمد على عناصر التكلفة، فضلا عن اختلاف السعر من منطقة لأخرى وكذلك نوع اللحوم.

وفيما يتعلق بالأسماك، قال: «نحن مع السعر العادل ومنع الاستغلال، ولكن أيضا مع الحفاظ على استدامة المنتج»؛ من أجل منع خروج بعض الوحدات الإنتاجية في مجالات الأسماك والدواجن واللحوم من السوق.

وأكد أن آلية تحديد سعر الأسماك تعتمد على العرض والطلب، قائلا: «المسألة عرض وطلب طالما لا يوجد استغلال، مسالة ارتفاع الأسعار أو عدم مناسبتها؛ ليست مسألة عشوائية هناك مكونات تكلفة وأسعار مواسم للسمك ببعض الأحيان، ومنظومة السمك بها كيانات تابعة للدولة بتحقق قدر كبير من التوازن».