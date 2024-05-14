البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية

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اجتمعت سهام البوغديري وزيرة المالية التونسية، اليوم، مع نادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، الذي يزور تونس حاليا.

جرى خلال الاجتماع بحث سبل إنجاز البرامج المتفق عليها مع البنك على الصعيدين المالي والفني، فضلا عن برنامج العمل للفترة المقبلة.

وأكد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي استعداد البنك لدعم تونس في تنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية.

يشار إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي كان قد وافق في شهر فبراير الماضي على منح تونس قرضا بقيمة 120 مليون دولار، لتمويل مشروع مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.