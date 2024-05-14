قيادي بحماس: المحتجزون الإسرائيليون لن يروا النور حتى يلتزم الاحتلال بشروط المقاومة

اعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، الثلاثاء، أنه "لا معنى" لعقد أي اتفاق مع إسرائيل ما لم تلتزم الأخيرة بوقف إطلاق النار على قطاع غزة، مشددا على أن محتجزي الاحتلال "لن يروا النور حتى يلتزم بشروط المقاومة".

جاء ذلك خلال تصريحات لأبو زهري في مؤتمر صحفي عقده عدد من قادة الفصائل الفلسطينية في العاصمة تونس، التي يزورنها منذ الجمعة، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتساءل مستنكراً: "لماذا نذهب أصلا إلى المفاوضات وإلى توقيع اتفاق طالما أن الاحتلال لا يقبل بوقف العدوان عل شعبنا الفلسطيني؟"

وأكد أبو زهري أن "أسرى الاحتلال سيبقون لدى المقاومة، ولن يروا النور حتى يلتزم الاحتلال بشروط المقاومة، وفي ذروتها وقف العدوان (على غزة)، ودفع الاستحقاقات، التي من بينها بالتأكيد الأسرى (الفلسطينيين) الذين نطالب بالإفراج عنهم، وبالمعايير التي نحددها".

كما أشار القيادي في حماس إلى أن "الاحتلال هو الذي يعطّل ويعرقل التوصل لاتفاق، وقد تابع العالم جميعا كيف أن المقاومة قبلت بالورقة التي قدمها الوسطاء، بينما لم يقبل الاحتلال بها، وقام بمحاولة تفجير الوضع عبر الهجوم على مدينة رفح"، جنوبي قطاع غزة.

وشدد على أن الهجوم على رفح "لن يدفع الفصائل للاستسلام؛ فنحن محصنون ضد الضغوط، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعيد تقييم مواقفها".

وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 محتجزاً إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 71 منهم في غارات جوية عشوائية إسرائيلية على مناطق متفرقة للقطاع.