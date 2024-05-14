وزير الدفاع الروسي الجديد يتعهد بتعزيز فعالية الجيش في الحرب

قال أندريه بيلوسوف، وزير الدفاع الروسي الجديد، إنه يعتزم تحسين الفعالية العسكرية وتقليل الخسائر البشرية في ساحة المعركة لتحقيق النصر في الحرب في أوكرانيا التي دخلت عامها الثالث دون نهاية في الأفق.

وذكر بيلوسوف للمشرعين في مجلس الاتحاد الروسي وهو أحد مجلس البرلمان اليوم الثلاثاء، لدى تأكيدهم تعيينه في المنصب: "كل روبل في ميزانية الدولة يدفعه مواطنونا يجب أن يكون له التأثير الأكبر".

وأكد أنه يتعين على روسيا أن تلجأ إلى "كل ما هو فعال ومبتكر" لضمان تحقيق النصر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن بيلوسوف وهو اقتصادي ليس لديه خلفية عسكرية قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين عينه في المنصب "لضمان الاندماج الكامل لاقتصاد القوات المسلحة في الاقتصاد العام للدولة"، مشيرا إلى أن الاتفاق الدفاعي المتزايد الآن يتجاوز 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.