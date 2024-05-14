 بالمواعيد.. طالع جدول تسليم الأراضي السكنية المميزة بمدينة أسوان الجديدة - بوابة الشروق
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بالمواعيد.. طالع جدول تسليم الأراضي السكنية المميزة بمدينة أسوان الجديدة

محمد علاء
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 10:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 10:52 ص

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 26/5/2024، في تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة بالحي الرابع بمدينة أسوان الجديدة لحاجزيها في أيامٍ محددة.

وأوضح المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة – المشرف على مدينة توشكى، أن الجهاز سيسلم قطع الأراضي بالمجاورة 7 من 1 : 11، والقطع من 14 : 20، يوم الأحد 26/5/2024، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 27/5/2024، والقطع من 41 : 55، ومن 57 : 60، يوم الثلاثاء 28/5/2024، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 29/5/2024، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 30/5/2024.

وأضاف أن الجهاز سيسلم أيضا قطع الأراضي من 101 : 118، يوم الأحد 2/6/2024، والقطع من 120 : 146، يوم الإثنين 3/6/2024، والقطع من 147 : 168، يوم الثلاثاء 4/6/2024، والقطع من 169 : 177، يوم الأربعاء 5/6/2024، والقطع بالمجاورة الثامنة من 23 : 25، يوم الخميس 6/6/2024، مشير إلى تخصيص عدة أيام لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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