الجمارك الكورية الجنوبية تصادر نحو 1500 كيلوجرام مخدرات خلال العامين الماضيين

قالت وكالة الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها صادرت نحو 1500 كيلوجرام من المخدرات قبل دخولها إلى البلاد خلال العامين الماضيين.

وأضافت الوكالة، أنه تمت مصادرة ما مجموعه 1417 كيلوجراما من المخدرات على الحدود في الفترة من مايو 2022، عندما تولى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول منصبه، إلى أبريل الماضي، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت الوكالة، إن الكمية التي تم مصادرتها تكفي لتعاطي 26 مليون شخص.

وبلغ عدد محاولات تهريب المخدرات 1459 محاولة خلال الفترة المذكورة، الأمر الذي يعني أن الوكالة كانت تضبط محاولتي تهريب مخدرات يوميا.

وصادرت الوكالة 184 كيلوجراما من المخدرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بتراجع بنسبة 13% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد محاولات تهريب المخدرات بنسبة 14% ليصل إلى 234 محاولة.

وقال مسئول في وكالة الجمارك الكورية الجنوبية: "شددنا الرقابة على الحدود، مما أدى إلى تراجع محاولات التهريب الكبرى في الآونة الأخيرة. وسوف نركز أيضا على كشف حالات التهريب الصغرى".

وأدخلت الوكالة معدات متطورة للكشف عن المخدرات والتعرف عليها في المطارات الرئيسية ومكاتب الجمارك في جميع أنحاء البلاد.

وتعتزم الوكالة، تخصيص قسم جديد للتفتيش الجمركي في مطار إنتشون الدولي، غرب العاصمة سول، في النصف الأول من العام الجاري؛ لإجراء فحص لجميع الأمتعة المحمولة يدويا والتحقق من هوية المسافرين من الدول الرئيسية المنتجة للمخدرات غير المشروعة ودول العبور.

وستعمل الوكالة، على تعزيز التعاون الدولي مع الدول الكبرى لمكافحة تهريب المخدرات من خلال تبادل المعلومات والقيام بحملات مشتركة.