وزير الزراعة ينفي شائعة رفض الشحنات المصرية: لا قيود على صادراتنا

نفى الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صحة ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول رفض بعض الدول شحنات زراعية مصرية، ووقف استيراد بعض الأصناف.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين: «جانب كبير منها شائعات تهدف للإضرار بمصلحة الدولة، وليست حقيقة نقوم بنفيها على الفور»، مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية وجود حالات فردية لمصدر لم يلتزم بالتعليمات.

وشدد أنه لا يوجد أي رفض رسمي للصادرات التي تتبع الإجراءات السليمة، معقبا: «لا يوجد شيء رسمي، الصادرات المصدرة بالإجراءات السليمة لا يوجد بها أي ارتداد، ولا يوجد قيود على أي سلع من جانب أي دولة».

وأوضح أن الدولة تسعى جاهدة إلى تقليل اعتمادها على الاستيراد من خلال تنفيذ مشروعات توسعية جديدة، لافتا أن نسبة كبيرة من الاستيراد تتمثل في القمح الذي يشكل نسبة50% من إجمالي الاستهلاك، بالإضافة للأعلاف والذرة وفول الصويا.