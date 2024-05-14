أوكرانيا ترى استقرارا طفيفا على الجبهة بالقرب من خاركيف

بعد 4 أيام من شن روسيا هجوما كبيرا في المنطقة الحدودية بالقرب من مدينة خاركيف ثاني كبرى المدن الأوكرانية، أعلنت القيادة في كييف اليوم الثلاثاء عن استقرار طفيف في الوضع على الجبهة.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف في إفادة إخبارية تلفزيونية محدثة، إن الوضع في منطقة خاركيف متوتر للغاية ويتغير بسرعة "ولكن أعتقد أنه كان هناك اتجاه سريع نحو الاستقرار منذ مساء أمس".

وقال بودانوف إنه يتم وقف القوات الروسية عند الحدود. إلا أنه حذر من إنهم يمكن أن يقوموا بتقدم مماثل بصورة أكبر نحو الشمال باتجاه عاصمة منطقة سومي المجاورة.