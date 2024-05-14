دراسة بآداب حلوان تناقش الجدوى الاجتماعية لمشروع حياة كريمة بقرى مركز الصف وتقدم توصيات ونتائج

شهدت كلية الاداب جامعة حلوان مناقشة دراسة الجدوى الاجتماعية لمشروع تنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة" دراسة ميدانية بقرى مركز الصف بالجيزة لمعرفة الجدوى الاجتماعية لمشروع تنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة"، مما يترتب عليه تحسين معيشة السكان في الريف وذلك من خلال معرفة الواقع الحالي للمشروع، وتحري كفاءة المشروع اجتماعياً من خلال معرفة وتحديد مشكلاته والتحديات التي واجهته والعقبات التي تعوق كفاءة هذا المشروع القومي.

وهدفت الدراسة إلى تقييم الإنجازات التي حققها المشروع من بداية إطلاق "حياة كريمة" بداية من عام 2019 حتى الانتهاء من مراحله، وذلك في ضوء الاعتبارات والمؤشرات الاجتماعية في تقييم المشروعات القومية، تقييم المستفيدين من المشروع، ومعرفة توقعاتهم من هذا المشروع ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة في كافة المجالات.

اعتمدت الدراسة على الأدوات المنهجية الملائمة لنوعية البيانات المطلوبة، تطبق استمارة الاستبيان على عينة عرضية بطريقة عشوائية مكونة من 203 مفردة من المستفيدين من الخدمات المقدمة من المشروع في قرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف بالجيزة، والتي تتمثل في نمطين من المستفيدين: مستفيدين من تحسين مستوى البنية الأساسية والعمرانية، والمستفيدين من تحسين جودة خدمات التنمية البشرية وتحسين مستوى المعيشة.

وذلك بهدف التعرف على أهم المشكلات الاجتماعية والبيئية التي تعاني منها قرية الدراسة قبل المشروع ومدى رضاء المستفيدين من الخدمات المقدمة من المشروع.

خلصت الدراسة إلى وجود تحديات مترابطة في المناطق الريفية قبل بدء مشروع "حياة كريمة"، والتي تتداخل وتؤثر بشكل متبادل وتتطلب استراتيجيات تنموية كاملة لمعالجتها، وتم تطوير وتحسين مستوى البنية التحتية والعمرانية وتقديم خدمات اجتماعية أفضل لبناء المواطن المصري، مع وجود تحفظات بضرورة دعم الاقتصاد المحلي عن طريق تعزيز فرص العمل والاهتمام بتشجيع ريادة الأعمال.

كما خلصت إلى تباين آراء المستفيدين حول مدى تناسب الخدمات المقدمة من المشروع مع احتياجاتهم، ويشير هذا التباين إلى ضرورة مراجعة وتقييم استجابة المشروع لاحتياجات المجتمع المحلي، وتباين آراء المستفيدين حول الجدوى الاجتماعية للمشروع، بما يُظهر ضرورة تحسين جودة التواصل مع المستفيدين وفهم احتياجاتهم المحلية بشكل أعمق لضمان نجاح هذه المشروعات.

وأوصت الدراسة بتسليط الضوء على الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها لتحسين تأثير المشروع وضمان تلبية احتياجات المجتمعات المستهدفة بشكل فعال ومستدام، وتشمل: تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، تفعيل دور المجتمع المحلي، تقييم شامل وتصحيح الأوضاع السلبية، الإستمرارية والتحسين المستمر للمشروع، تحديد وتتقييم التأثيرات السلبية المحتملة، تحسين التواصل والمشاركة الاجتماعية.