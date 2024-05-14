الهند: مودي يقدم أوراق ترشحه لخوض الانتخابات من مدينة فاراناسي المقدسة

تقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات من مدينة فاراناسي المقدسة بولاية أوتار براديش الشمالية والتي تحظى بأهمية دينية للهندوس الذين يمثلون أغلبية سكان البلاد.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن مودي قدم أوراقه اليوم الثلاثاء في مقر القاضي المحلي، بصحبة يوجي أديتياناث، الراهب الهندوسي السابق والذي يشغل حاليا منصب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش.

وقبل تقديم أوراق ترشحه، قام مودي بتأدية الصلوات التقليدية على ضفاف نهر الجانج، الذي يمتد بطول المدينة والمقدس لدى طائفة الهندوس.

يشار إلى أنه في الانتخابات الهندية التي تبلغ مدتها ستة أسابيع، والتي تستمر حتى أول يونيو المقبل، يختار الناخبون مرشحين لنحو 543 مقعدا في الغرفة الأدنى من البرلمان وهي مجلس النواب أو( لوك سابها).

وخاض مودي الانتخابات في دائرة فاراناسي في دورتي الانتخابات الماضيتين حيث حقق فوزا سهلا.

ويسعى مودي الآن إلى تمديد فترة توليه السلطة في البلاد لمدة خمس سنوات أخرى.