أمريكا تطالب بالتحقيق في مقتل عامل إغاثة في استهداف مركبة تابعة للأمم المتحدة في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عبر متحدث باسم الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء عن قلق بلاده من مقتل عامل إغاثة في استهداف مركبة تابعة للأمم المتحدة في غزة وطالب بتحقيق كامل في الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر عبر منصة إكس "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء الهجوم الذي استهدف مركبة للأمم المتحدة في غزة وأدى لمقتل أحد عمال الإغاثة وإصابة آخر".

وأضاف ميلر "نضم صوتنا إلى الأصوات المطالبة بإجراء تحقيق كامل في هذا الحادث، ويجب حماية العاملين في المجال الإنساني وهم يواصلون عملهم".

وأكدت الأمم المتحدة الاثنين مقتل موظف أممي وإصابة آخر يعملون ضمن قسم إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن في غزة في رفح بجنوب القطاع، فيما اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الجيش الإسرائيلي بقتل الموظف.