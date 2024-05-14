متظاهرون يغلقون طرقا بشمال إسرائيل لعدم وجود خطط لعودتهم إلى منازلهم قرب حدود لبنان

قال شهود عيان من شمال إسرائيل يوم الثلاثاء إنهم شاهدوا مئات المتظاهرين الإسرائيليين يغلقون طرقا احتجاجا على عدم وجود خطط لعودتهم إلى منازلهم في الشمال قرب الحدود مع لبنان، في ظل حالة التوتر المستمرة بين إسرائيل وحزب الله.

وأبلغ شاهد عيان وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن المئات قطعوا مفرقا في منطقة الجليل الأعلى بشمال إسرائيل ورفعوا شعارات تطالب بعودتهم إلى منازلهم.

وذكر شاهد آخر أن المتظاهرين رددوا هتافات تطالب بإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي تأثر في مناطق الشمال بفعل التوتر وعدم الاستقرار هناك.

وتفجّر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.