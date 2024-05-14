محتجون يرشون جامعة مانشستر بطلاء أحمر احتجاجا على تعاونها مع إسرائيل

رش متظاهرون طلاء أحمر على مبنى تاريخي تابع لجامعة مانشستر البريطانية احتجاجا على تعاونها مع إسرائيل.

وأظهر منشور لمجموعة العمل الفلسطيني عبر منصة إكس، أمس، رش طلاء أحمر على مبنى ويتوورث التاريخي العائد لجامعة مانشستر، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتنظم المجموعة احتجاجات باستخدام الطلاء الأحمر ضد علاقات التعاون مع إسرائيل ومبيعات الأسلحة لها في عموم بريطانيا.

وجاء في المنشور، أنه "تم رش جامعة مانشستر بالطلاء الأحمر، الذي يرمز إلى التواطؤ في سفك الدم الفلسطيني".

وأشار إلى أن جامعة مانشستر وفي إطار تعاونها مع الجامعة العبرية في القدس المحتلة، ترسل طلابها للقيام بأعمال في مستوطنات يهودية، كما أنها تتعاون مع شركة "BAE Systems" التي تبيع أسلحة لإسرائيل.

وبرز اسم المجموعة بشكل متزايد منذ 7 أكتوبر 2023، من خلال احتجاجاتها ضد المؤسسات التي تدعم إسرائيل والشركات التي تبيع الأسلحة لها.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر نحو 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.