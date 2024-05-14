غرفة صناعة الدواء: نقص الأدوية بالسوق سينتهي خلال 3 أسابيع

شدد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، على قوة وتماسك قطاع الدواء في مصر، قائلا إن النقص الذي بدأ يشعر به المواطنون يعود إلى صعوبة تدبير العملة خلال الـ 15 شهرا الماضية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن المصانع تعمل حاليا بطاقتها القصوى بعد حدوث الانفراجة بشأن فتح الاعتمادات المستدينة وتدبير الدولار، متوقعا تغطية كل النواقص الحالية في غضون فترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع كحد أقصى.

وأشار إلى امتلاك هيئة الدواء آلية لمواجهة زيادة تكلفة مدخلات الصناعة وارتفاع أجور العاملين؛ نتيجة تغير سعر الصرف والتضخم، لافتا إلى تقدم الشركات بقوائم بتكاليف الإنتاج لهيئة الدواء؛ بهدف مراجعة الأسعار؛ للحفاظ على الصناعة و ضمان توفير الدواء للمواطن.

واختتم متسائلا: «هل من الأفضل رفع سعر الدواء من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، أم تركه يختفي من السوق، ويضطر المواطن لشراء البديل المستورد بـ 300 جنيه؟».