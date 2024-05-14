خروج قطار بضائع عن مساره جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في فولجوجراد الروسية

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ذكر تقرير إعلامي روسي أن قطار بضائع خرج عن مساره جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية مشتبه به في منطقة فولجوجراد بجنوب غرب روسيا.

وذكرت قناة "بازا" الروسية على تطبيق تليجرام أن الطائرة المسيرة اصطدمت بخزان الوقود وتحطمت، فيما أعلنت الخدمة الصحفية للسكك الحديدية الروسية أن الحادث نجم عن تدخل خارجي.

وأضافت القناة، في بيان، "بحسب المعلومات الأولية، لا توجد إصابات".

وتسبب خروج القطار عن مساره في إلحاق الضرر بـ 300 متر من الخط الحديدي بالقرب من بلدة كوتلوبان.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي عربات خرجت عن مسارها وهي متناثرة على طول القضبان، حيث تعرض بعضها لأضرار بالغة.

واستغرق الأمر عدة ساعات قبل أن يتم إعادة فتح حارة واحدة من مسار خط السكك الحديدية.

وتقع المنطقة على بعد أكثر من 300 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.