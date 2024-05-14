رئيس الوزراء الماليزي: لن نفكر في الموافقة على إقامة نادي آخر للقمار

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن حكومة بلاده الواقعة في جنوب شرق آسيا، لن تفكر في الموافقة على إقامة نادي آخر للقمار.

وقال أنور لهاسليندا أمين، من قناة "بلومبرج تي في" التلفزيونية، في "منتدى قطر الاقتصادي" اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارته ستسمح بإقامة نادي آخر للقمار في ماليزيا: "لا بكل تأكيد".

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أنه "ليست هناك حاجة لدخول ماليزيا نشاط نوادي القمار.. إننا نركز على التحول الرقمي، وانتقال الطاقة، والذكاء الاصطناعي، ونعتقد أن هذا كاف من أجل دفع البلاد إلى الأمام."

وكانت خدمة "بلومبرج نيوز" ذكرت الشهر الماضي أن ماليزيا تجري مناقشات أولية مع رجال أعمال كبار بشأن فتح نادي للقمار في مشروع "فورست سيتي" للتطوير العقاري بولاية جوهور بالقرب من دولة سنغافورة المجاورة.