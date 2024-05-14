الرئيس البولندي: روسيا ستغزو دولا أخرى إذا انتصرت في حرب أوكرانيا

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، إن "روسيا ستغزو دولا أخرى في حال انتصرت قواتها في الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا"، بينما توقع هجوما عسكريا روسيا جديدا خلال الأسابيع المقبلة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأنه على الرغم من قول دودا إن الهجوم على دول أخرى مجاورة ليس وشيكا، إلا أن الزعيم البولندي حذر في "منتدى قطر الاقتصادي" اليوم الثلاثاء من أن حلفاء حلف شمال الاطلسي (الناتو)، معرضون للخطر.

وجاءت تصريحات دودا في الوقت الذي تسعى فيه القوات الأوكرانية جاهدة من أجل التصدي لهجوم جديد للقوات الروسية.

وقال دودا /51 عاما/ لرئيس تحرير "بلومبرج" جون ميكلثويت في الدوحة: "إذا تمكنوا من الانتصار في أوكرانيا، وإذا تمكنوا من تحقيق أهدافهم، فإنهم سوف يهاجمون دولا أخرى.. قد تكون دول البلطيق، أو قد تكون فنلندا، وربما بولندا."