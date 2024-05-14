 الرئيس البولندي: روسيا ستغزو دولا أخرى إذا انتصرت في حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 مايو 2024 2:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الرئيس البولندي: روسيا ستغزو دولا أخرى إذا انتصرت في حرب أوكرانيا

وارسو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 1:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 1:14 م

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، إن "روسيا ستغزو دولا أخرى في حال انتصرت قواتها في الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا"، بينما توقع هجوما عسكريا روسيا جديدا خلال الأسابيع المقبلة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأنه على الرغم من قول دودا إن الهجوم على دول أخرى مجاورة ليس وشيكا، إلا أن الزعيم البولندي حذر في "منتدى قطر الاقتصادي" اليوم الثلاثاء من أن حلفاء حلف شمال الاطلسي (الناتو)، معرضون للخطر.

وجاءت تصريحات دودا في الوقت الذي تسعى فيه القوات الأوكرانية جاهدة من أجل التصدي لهجوم جديد للقوات الروسية.

وقال دودا /51 عاما/ لرئيس تحرير "بلومبرج" جون ميكلثويت في الدوحة: "إذا تمكنوا من الانتصار في أوكرانيا، وإذا تمكنوا من تحقيق أهدافهم، فإنهم سوف يهاجمون دولا أخرى.. قد تكون دول البلطيق، أو قد تكون فنلندا، وربما بولندا."


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك