واشنطن تدعو لتحقيق كامل في هجوم إسرائيلي على سيارة أممية بغزة

دعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق كامل في هجوم إسرائيلي على سيارة تابعة للأمم المتحدة في رفح جنوب قطاع غزة، أسفر عن مقتل موظف أجنبي وإصابة أخرى.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الهجوم المُبلغ عنه على مركبة تابعة للأمم المتحدة في غزة، والذي أدى إلى مقتل أحد العاملين في المجال الإنساني وإصابة آخر"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "يجب حماية العاملين في المجال الإنساني أثناء قيامهم بعملهم المنقذ للحياة. ننضم إلى الدعوات لإجراء تحقيق كامل في هذا الحادث"

وأمس الاثنين، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش حزنه البالغ لمقتل موظف في إدارة الأمم المتحدة لشئون السلامة والأمن وإصابة أخرى أردنية في الهجوم على السيارة الأممية، وأدان جميع الهجمات على أفراد الأمم المتحدة ودعا إلى إجراء تحقيق كامل.

كما أفادت مصادر طبية بمستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بوصول جثمان سائق أجنبي ومواطنة أجنبية مصابة، يعملان في منظمة الصحة العالمية بعد إطلاق جيش الاحتلال النار على سيارتهما شرق رفح.

وزعم جيش الاحتلال، الثلاثاء، أن السيارة الأممية التي قتل فيها موظف أجنبي أمس بإطلاق نار بمدينة رفح جنوب قطاع غزة "أصيبت بمنطقة قتال نشطة".



