تحليل: ثلث الجامعات الحكومية في ألمانيا ترأسها نساء

أظهر تحليل حديث أن عدد النساء اللاتي يترأسن جامعات حكومية في ألمانيا آخذ في الازدياد.

وبحسب التحليل، الذي أجراه مركز تطوير الجامعات في جوترسلوه ونشره اليوم الثلاثاء، تشكل النساء اللاتي يترأسن جامعات حكومية ومعاهد العلوم التطبيقية الآن 32%. وهذا يعني ارتفاع عدد النساء اللاتي يشغلن منصب رئيس أو عميد جامعات حكومية بمقدار 17 نقطة مئوية، مقارنة بالتحليل الأول الذي أجراه المركز عام 2018.

ووفقا للتقييم الذي يرصد الوضع حتى نهاية عام 2023، شكلت النساء اللاتي يشغلن رئاسة جامعات حكومية نسبة 42%، مقابل نحو 25% في رئاسة المعاهد التطبيقية.

وقالت معدة التحليل، إيزابيل روسلر: "الاتجاه نحو زيادة تقلد النساء مناصب قيادية في الجامعات مستمر".

وبحسب التحليل، فإن متوسط عمر القيادات في الجامعات الألمانية ارتفع بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ 2ر58 عاما. وجاء في التحليل: "هناك 15 قياديا فقط تقل أعمارهم عن 50 عاما حاليا".

ووفقا للبيانات، فإن أكثر من نصف رؤساء الجامعات حاليا يشغلون مناصبهم منذ خمس سنوات - أي منذ عام 2019 - أو أكثر.