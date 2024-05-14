وزارة الهجرة تشارك احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها

أوفدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء محمد برغوت، مساعد الوزيرة لشئون المقر، وذلك للمشاركة في احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما، بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها، تلبية لدعوة المونسينيور بولس ساتي خور أسقف إيبارشية القاهرة الكلدانية.

أقيم القداس بمشاركة والبطريرك إبراهيم إسحاق الكلي الطوبى، والمطران نيكولاس تيڤينان، ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة والأخوات الراهبات، كما شارك في القداس مندوبو رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وعدد من السادة السفراء لعدة دول، ومجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكدت جندي أن مصر كانت وستظل ملتقى الأديان، وقبلة للمحبة والتسامح، ولذلك تعايشت على أرضها مختلف الجاليات والجنسيات، ومارسوا شعائرهم الدينية بكل محبة.

وأعربت وزيرة الهجرة عن عميق تهنئتها، إلى نيافة الخور أسقف "بولس ساتي" المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنية لأبناء الطائفة الكلدانية وشعب الكاتدرائية الكلدانية، السعادة والبهجة في هذا اليوم المميز.