أمين عام مساعد الجامعة العربية: الموقف الأمريكي والأوربي تجاه غزة غاية التخاذل

أعرب السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن أمله في أن تلبي القرارات الصادرة عن الجامعة، بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ تطلعات الشعوب العربية، قائلا:« إن شاء الله سوف تلاقي القرارات المعتمدة شيئا من الرضا من جانب الرأي العام العربي».

وشدد خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، على هامش اختتام الأعمال التحضيرية للقمة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر انعقادها الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة، أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للنقاش.

وأضاف أن الجامعة العربية تركز على مناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، معقبا:«القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات القادة العرب، والقرارات التي اتخذت وستعلن الخميس؛ ستظهر أن الموقف العربي السياسي جيد ومحترم».

وأعرب عن أسفه إزاء التخاذل الدولي تجاه غزة، قائلا:«الموقف الأمريكي والأوربي في غاية التخاذل خاصة الموقف الأمريكي، الولايات المتحدة بالرغم من محاولاتها تحقيق توازن من وجهة نظرها، إلا أن تحركاتها لا ترضي الجانب العربي، وكل الرأي العام العالمي بات يدرك حقيقة المواقف الدولية بعد أن سقطت كل الأقنعة».