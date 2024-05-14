إصابة شخصين بطلق ناري في نصر النوبة بأسوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب شخصان في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ إثر إطلاق مجهولين النار بسلاح خرطوش في إحدى قرى مدينة نصر النوبة شمال محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مركز شرطة نصر النوبة، إخطارًا يفيد بإصابة شخصين بطلق ناري إثر إطلاق مجهولين النار بسلاح خرطوش في قرية أرمنا التابعة لدائرة المركز، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

وتبين أن المصابين هم كل من: مصعب آدم فضل، 22 سنة، وهيثم أحمد حسين، 30 سنة، أصيبا بطلقات خرطوش بمنطقة الرأس.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

ويباشر ضباط المباحث بمركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان تحقيقاتهم للوصول إلى المتهمين وارء ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.