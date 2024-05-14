إعلام ليبي: الدبيبة يمنح قوة التدخل والسيطرة الحق في امتلاك أسلحة خفيفة ومتوسطة

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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بإعادة تنظيم «قوة التدخل والسيطرة».

وبحسب وسائل إعلام ليبية، ستُمنح القوة بموجب القرار، صفة هيئة مدنية نظامية؛ يكون «الدبيبة» رئيسها الأعلى في حالات الطوارئ والنفير، وتتلقى أوامرها منه مباشرة.

ووفقا للقرار، ستتبع القوة مجلس الوزراء، ويعين آمرها بقرار منه، على أن تتمتع بقوة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيسي طرابلس.

وأشار القرار إلى أن «مهام القوة تتضمن مواجهة أي نشاط يخل بالأمن واتخاذ ما يلزم لفرض السيطرة الأمنية».

كما تتولى القوة - في حالات الطوارئ - حماية المقرات ذات الطابع السيادي والسفارات والبعثات الدبلوماسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

ويمنح القرار كذلك قوة التدخل والسيطرة الحق في امتلاك أسلحة خفيفة ومتوسطة، وفقًا لوسائل الإعلام الليبية.