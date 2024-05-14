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أعداد جريدة الشروق
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أول قرار من إيهاب جلال بعد تعادل الإسماعيلي مع طلائع الجيش

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 9:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 9:30 م

قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية، غدًا الأربعاء، بعد خوض مباراة طلائع الجيش.

وتعادل الإسماعيلي مع طلائع الجيش، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم الخميس المقبل، استعدادًا لخوض مباراة بيراميدز.

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز، يوم الأحد المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن مبايرات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.


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