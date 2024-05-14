رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد أعمال تطوير القطاعين الشرقي والشمالي بالمدينة

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أجرى المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر جولة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بالقطاعين الشرقي والشمالي.

وتابع النجار الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالحي المتميز بالقطاع الشرقي، والتي تتمثل في رفع كفاءة الطرق من خلال توسعة طريق عبدالمنعم رياض ومتابعة أعمال خط الري الرئيسي الجاري تنفيذه بأقطار مختلفة والإطلاع على نسب التنفيذ، وفق بيان للجهاز اليوم.

كما تفقد النجار القطاع الشمالي لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والوقوف على مستوى النظافة والزراعة.

وشدد رئيس جهاز 6 أكتوبر على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام برفع معدل الأداء واتخاذ جميع الإجراءات للانتهاء من المشروعات في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بمعايير الجودة والصحة المهنية والتنظيم والأمن والأمان.