نقابة الشرطة الألمانية لا تتوقع تخفيفا للأعباء مع إصلاحات اللجوء

لا تتوقع نقابة الشرطة الألمانية، أن تؤدي إصلاحات اللجوء المزمعة في الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف أعباء العمل عن الشرطة الاتحادية.

وقال رئيس النقابة هايكو تيجاتس، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سيظل ضغط الهجرة إلى أوروبا وخاصة إلى ألمانيا مرتفعا.. طالما أن ألمانيا على وجه الخصوص لم تقلل أو تلغي على الفور حوافز الهجرة إليها، فسيستمر الناس في محاولة الدخول إلى ألمانيا بشكل غير قانوني".

وذكر تيجاتس، أن هناك حاجة إلى تطبيق عمليات صد حازمة للهجرة غير الشرعية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وإلا سيتعين على الشرطة الاتحادية إجراء عمليات تفتيش على الحدود الألمانية، وقال: "إيقاف مراقبة الحدود الآن سيكون خطأ فادحا من حيث السياسة الأمنية".

ومن المنتظر أن يتغلب الاتحاد الأوروبي على العقبة الأخيرة في إصلاح اللجوء اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أنه يُسمَح في الاتحاد الأوروبي بأن يتخذ وزراء القرار في قضية ليست ذي صلة بتخصصهم، إذا كان قد تم التفاوض فيها على النصوص القانونية بشكل كامل ويمكن اعتمادها دون مزيد من المناقشة.

ويهدف هذا إلى تمكين إدخال الإصلاح حيز التنفيذ بسرعة.

ومن المفترض أن يسهل الإصلاح إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد، ويتيح دعما أكبر لدول الاتحاد الأوروبي التي تصل إليها أعداد كبيرة من اللاجئين.

وقال تيجاتس، إن نقابة الشرطة تعتبر تشديد لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بحق اللجوء خطوة "طال انتظارها.

وأضاف: "يجب أن يكون واضحا في المستقبل أن المهاجرين الذين يأتون إلى أوروبا من بلدان منشأ آمنة أو عبر بلدان أخرى آمنة - مثل تركيا أو دول المغرب العربي - لا يحق لهم عموما الحصول على الحماية في الاتحاد الأوروبي".