هالاند يحمل آمال مانشستر سيتي أمام توتنهام في البريميرليج

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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام في المباراة المقرر لها بعد قليل، في إطار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على توتنهام، اليوم الثلاثاء، بملعب الأخير، ضمن منافسات لقاء مؤجل من الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم بحثًا عن الفوز من أجل البقاء على آماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، إذ يحتل السيتيزن المركز الثاني برصيد 85 نقطة بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر مع تبقي جولة لكل منهما.

فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 63 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

لذا يرغب السيتي أيضًا في تحقيق الفوز من أجل التمسك بآماله في حجز مقعد بدوري الأبطال الموسم المقبل.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد توتنهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، أكانجي، روبن دياز، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش، رودري، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، إيرلينج هالاند، فيل فودين.