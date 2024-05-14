رئيس الوزراء الماليزي يلتقي بوفد من حماس خلال زيارته لقطر

التقى رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، بوفد من حركة حماس خلال زيارته إلى قطر، في إظهار جديد لدعم الحركة التي تصنفها الولايات المتحدة بأنها "منظمة إرهابية".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن أنور أعرب عن امتنان بلاده لحماس بسبب استعدادها لإطلاق سراح الرهائن، وقبول خطة السلام التي طرحتها الدول العربية، بحسب ما ورد في منشور له على موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

كما دعا رئيس الوزراء الماليزي، إسرائيل، إلى إنهاء هجماتها على الفلسطينيين، وإطلاق سراح السجناء، والموافقة على الخطة.

وقال أنور في رسالته التي نشرها على "فيسبوك": "ستظل ماليزيا ملتزمة بالقيام بدورها على المستوى الدولي من أجل إنهاء الهجمات على رفح".

جدير بالذكر أن أنور يعد من أقوى المدافعين عن القضية الفلسطينية في جنوب شرق آسيا، وكان قد قال في العام الماضي إن ماليزيا لن تعترف بما يقول إنها محاولة أحادية الجانب من جانب الولايات المتحدة لتقييد الدعم لحماس.