ريال مدريد يعلن غياب دياز عن مواجهة مايوركا

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أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، غياب لاعبه براهيم دياز عن مواجهة ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، بسبب الإصابة.

وذكر النادي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "خضع براهيم دياز اليوم لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، والتي أظهرت إصابته في العضلة الضامة الطويلة للفخذ الأيسر".

وأضاف البيان: "سيتم متابعة تطور حالته خلال الأيام المقبلة لتحديد مدى تحسن الإصابة ومدة الغياب المتوقعة".

ويستضيف ريال مايوركا نظيره ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مهمة ضمن صراع الليجا.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، متقدماً بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.