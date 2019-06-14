الصين تهزم جنوب أفريقيا في مونديال السيدات

فاز منتخب الصين للسيدات على نظيره الجنوب أفريقي 1 / صفر، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس العالم للسيدات لكرة القدم المقامة حاليًا في فرنسا.

وسجلت لي يانج هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب سيدات الصين في الدقيقة 40.

ورفعت الصين رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث في المجموعة، بفارق الأهداف خلف اسبانيا، صاحبة المركز الثاني، فيما تتصدر ألمانيا المجموعة برصيد ست نقاط، ويتذيل المنتخب الجنوب أفريقي المجموعة برصيد خال من النقاط.

بدأت المباراة بحماس كبير من كلا المنتخبين اللذين رغبا في تعويض خسارتهما في الجولة الأولى، حيث خسرت الصين أمام ألمانيا صفر / 1، فيما خسرت سيدات جنوب أفريقيا أمام إسبانيا 1 / 3.

وتألقت حارسة مرمى جنوب أفريقيا كايلين سوارت ومنعت أكثر من كرة عرضية للاعبات الصين في العشر دقائق الأولى من المباراة، في الوقت الذي اعتمدت فيها سيدات الصين على كرات عرضية كثيرة من أجل تسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 11 كاد المنتخب الصيني أن يسجل الهدف الأول بعد ضربة رأس مميزة من وانج شو لكنها مرت أعلى عارضة سوارت التي واصلت التألق لمنع سيدات الصين من هز الشباك.

المباراة شهدت سيطرة كاملة للمنتخب الصيني، الذي لم يسمح لنظيره الجنوب أفريقي بالوصول إلى حارسة مرماه بينج شمينج التي بدت وكأنها في مهمة سهلة في ظل عدم قدرة هجوم جنوب أفريقيا في الوصول إلى مرماها.

وفي الدقيقة 30 سددت هان بينج كرة من خارج منطقة الجزاء لكن كرتها جاءت أعلى مرمى سوارت.

وجاءت أولى محاولات جنوب أفريقيا في المباراة في الدقيقة 31 بعد انطلاقة سريعة من ثيمبي كاتجلانا من الجهة اليسرى لكنها لم تتمكن من تسجيل هدف التقدم بعد أن أطاحت بالكرة بعيدًا عن مرمى الصين.

وفي الدقيقة 40 نجحت سيدات الصين في تسجيل الهدف الأول عن طريق لي يانج بعد تمريرة من زميلتها تانجا لوي لتضعها في شباك سوارت التي لم تتمكن من فعل أي شيء لإنقاذ مرماها.

وكادت وانج شو أن تسجل الهدف الثاني للصين، بعد أن نفذت ضربة رأس قوية اصطدمت بعارضة مرمى سوارت ثم ارتطمت بخط المرمى.

ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد، لتطلق حكمة المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الصيني على جنوب أفريقيا 1 / صفر.

الشوط الثاني من المباراة بدأ بهدوء كبير من جانب الفريقين، وشهد تقدمًا ملحوظًا في مستوى سيدات جنوب أفريقيا اللاتي حاولن تشكيل بعض الخطورة على مرمى الصين.

وفي الدقيقة 60 سددت خلوسا بيانا كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارسة بينج شمينج أمسكت بالكرة في ثبات واضح.

وواصلت سيدات الصين سيطرتها على المباراة، في ظل تراجع بدني واضح للاعبات جنوب أفريقيا، اللاتي اكتفين بمشاهدة المحاولات الصينية على مرمى سوارت التي تألقت طوال فترات المباراة.

ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد في أحداثها، لتطلق الحكمة صافرة نهاية المباراة معلنة فوز الصين على جنوب أفريقيا 1 / صفر.