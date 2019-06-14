الرئيس الفرنسي يدعو تركيا إلى التوقف عن أنشطتها غير القانونية قبالة السواحل القبرصية

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى التوقف عن أنشطتها غير القانونية قبالة السواحل القبرصية.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية، مساء اليوم الجمعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.