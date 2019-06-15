سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك الأمير تشارلز البريطاني مع زوجته الدوقة كاميلا، أمس الخميس، في حفل خيري تنكري لصالح الحيوانات.

وعرضت القناة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية على «يوتيوب»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يظهر الأمير تشارلز وزوجته، خلال حضورهما الحفل بأقنعة متلألئة والتقاطهما بعض الصور التذكارية.

ويأتي هذا الحفل السنوي ضمن حملة التبرع للجمعية الخيرية «عائلة الفيل» التي أسسها شقيق دوقة كورنوول الذي غيبه الموت إثر حادث في 2014.

وبحسب صحيفة «إيفينينج ستاندرد» البريطانية، تمول هذه الجمعية مشروعات رائدة في جميع أنحاء آسيا لإعادة توصيل شظايا الغابات ومنع نشوب الصراعات ومكافحة الصيد الجائرة للأفيال والحفاظ على الحياة البرية.

جدير بالذكر أن عدد الأفيال الآسيوية انخفض إلى النصف تقريبًا في الخمسين عامًا الماضية بسبب الصيد الجائر وتجارة الجلد المتنامية.