رنيم الوليلي تتوج ببطولة السوبر العالمي للإسكواش

توجت رنيم الوليلي، لاعبة المنتخب الوطني ونادي وادي دجلة، بلقب بطولة السوبر العالمي للإسكواش، والتي أقيمت خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري، على ملاعب "The Park"، بمول العرب بمدينة 6 أكتوبر.

ونجحت الوليلي، المصنف الأول عالميا، في العودة للمباراة التي جمعتها، بالفرنسية كاميل سيرم، بعدما خسرت شوطي اللقاء الأول والثاني، حيث تفوقت في الثالث والرابع ونجحت في حسم الخامس لصالحها، في لقاء شهد ندية كبيرة بين اللاعبتين، حيث فازت رنيم بثلاث أشواط مقابل شوطين بواقع، "11-6/ 11-4/ 11-7/ 11-8/ 11-3" في مباراة امتدت لـ 50 دقيقة.

ويعد هذا اللقب الأول لرنيم، في تاريخها في نهائيات سلسلة العالم، والسابعة بالنسبة للاعبين المصريين.

وتأتي تلك البطولة كخاتمة لبطولات موسم "2018-2019"، والتي يبلغ إجمالي مجموع جوائزها للرجال والسيدات 320,000 دولار.

يذكر أن بطولة السوبر العالمي ، تعد ثاني أكبر بطولة دولية للإسكواش على مستوى العالم، والتي تقدم المباريات النهائية لبطولات الاتحاد الدولي لموسم 2018-2019، والتي تقام للمرة الأولى في مصر، بعدما أقيمت في المواسم الثلاثة السابقة في برج خليفة، وأوبرا دبي، ونادي الإمارات للجولف في دبي.