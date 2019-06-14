مجموعة «mbc» تستعد لإطلاق قناة مغاربية بقيادة محمد عبد المتعال

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كشفت مصادر أن مجموعة قنوات «mbc» بدأت التحضير لإطلاق قناة تخاطب دول المغرب العربي، وتدرس حاليا اختيار المدينة المرشحة لاحتضان مكاتبها بين المغرب والجزائر وتونس.

وقالت المصادر، إن محمد عبد المتعال، الذي يشرف على قناة "إم بي سي مصر"، هو الأقرب لقيادة القناة المغاربية الجديدة، حيث أنه كان صاحب فكرة إطلاق نسخة مغاربية لقنوات mbc تشمل دول شمال إفريقيا.

وأكدت المصادر، أن مكتب mbc في مصر سيكون مسؤولا عن توظيف طاقم عمل القناة، مشيرة إلى أن النسخة المغاربية من قنوات mbc ستكون على طريقة mbc مصر.

يذكر أن مجموعة mbc الإعلامية كانت قد أطلقت مؤخرا قناة mbc العراق.