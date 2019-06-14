المصري يعلن عدم وصول عرض رسمي من الأهلي

أكد مسئول رسمي داخل النادي المصري عدم وصول اى خطابات رسمية من إدارة النادي الأهلي بخصوص ضم إسلام عيسى لاعب وسط المصري إلى فريق الأهلي وأن ما يثار حاليًا داخل الأوساط وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع غير صحيح.

وأضاف المصدر أن الحديث عن موضوع إسلام عيسى جاء عن طريق أحد الوكلاء والسماسرة ولم ترتقى المفاوضات إلى التحدث الرسمي من إدارة الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب مرتبط بعقد مع المصري لمدة ثلاث سنوات مقبله وأن مفاوضات مسئولي أندية الزمالك وبيراميدز بخصوص اللاعب أيضًا غير رسمية وربما يحدث الجديد الساعات القادمة .

يذكر أن اللاعب طلب من ادارة المصري ضرورة تعديل قيمة عقده لتتناسب مع عطاءه مع الفريق خاصه وأن العقد لم يتم تعديله منذ انتقاله من نادى النصري من موسمين.