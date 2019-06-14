الإسكان تكشف عن قائمة المشروعات التي تم تنفيذها بشمال سيناء

كشفت مديرية الإسكان بشمال سيناء، عن المشروعات التي تم تنفيذها والأخرى التي يجري التنفيذ فيها حاليا بمراكز المحافظة.

وجاء ذلك في بيان أعلن عنه المهندس محمد رضوان مدير عام مديرية الإسكان بشمال سيناء، حيث أعلن عن عملية إنشاء مبني إداري لإدارة تموين نخل بقيمة 3 مليون و499 ألف و263 جنيهًا، وعملية تكسير التندة الخارجية لمبني مديرية التموين بالعريش بقيمة 4 آلاف و750 جنيهًا، وترميم وصيانة دورات المياه بمديرية التموين بقيمة 7 آلاف جنيه.

وتابع: "وإنشاء مبني ملحق بمجلس مدينة الحسنة بقيمة 7 مليون و156 ألف و654 جنيهًا، وإنشاء مبني إداري بمرور شمال سيناء بقيمة 5 مليون و50 ألف و572 جنيه، وعملية إنشاء منظومة حريق بمديرية الطرق بالعريش بقيمة 937 ألف و777 جنيهًا، وعملية استكمال منظومة الحريق بمديرية الطرق بقيمة 41 ألف و524 جنيهًا، وعملية إنشاء مخازن للحماية المدنية بالعريش بقيمة 634 ألف و965 جنيهًا، وعملية إنشاء 47 ورشة حرفية بالمنطقة الصناعية بالعريش بقيمة 50 مليون جنيه".

واستكمل البيان: "وإنشاء سوق الجملة بالعريش بقيمة 130 مليون جنيه، إنشاء مبني إعاشة بمرور شمال سيناء بقيمة 6 مليون و85 ألف و743 جنيهًا، وترميم مبني تثقيف الأمومة والطفولة بالعريش بقيمة 60 ألف و500 جنيهًا، وإنشاء غرفة للاتصال وخدمة الجماهير بقيمة 84 ألف و800 جنيهًا، وإنشاء مبني إداري بنادي عاطف السادات بالعريش قيمة مليون 793 ألف 353 جنيهًا، وتطوير سور ملعب البحر بالعريش بقيمة 164 ألف و540 جنيهًا، ورفع كفاءة وتطوير مبني نزل الشباب بقيمة 380 ألف و480 جنيهًا".

وأضاف البيان: "واستكمال صالة الأنشطة بنادي العريش الرياضي بقيمة 287 ألف و124 جنيهًا، وإنشاء سور وغرفة حراسة بمركز شباب عاطف السادات بقيمة 946 ألف و335 جنيهًا، وصيانة مبني مديرية الإسكان بالعريش بقيمة 88 ألف و644 جنيها، وصيانة شبكه الكهرباء بمأمورية الضرائب العقارية بالعريش بقيمة 35 ألف و644 جنيهًا، و21 تعلية سور بمديرية التنظيم والإدارة بالعريش بقيمة 36 ألف جنيه، وترميم وصيانة مبني جهاز تنمية سيناء بقيمة 183 ألف و804 جنيهًا، ورفع كفاءة مبني الحضانة القديم بديوان عام المحافظة بقيمة 151 ألف و740 جنيهًا".