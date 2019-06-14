عبدالعال يتوجه للصين في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني

غادر رئيس مجلس النواب على عبد العال، القاهرة اليوم الجمعة، في زيارة رسمية إلى الصين، على رأس وفد برلماني، تلبية للدعوة المُوجهة إليه من رئيس البرلمان الصيني.

وذكر مجلس النواب في بيان أن الزيارة تعكس الشراكة الاستراتيجية والتاريخية المصرية الصينية، على كافة المستويات، وخاصة على الصعيد البرلماني، في ضوء الخصوصية التى تحظى بها العلاقات بين البلدين الصديقين والذى ينعكس على تلاقي وجهات نظر البلدين إزاء العديد من القضايا الدولية محل الاهتمام المُشترك.

ويلتقي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق بعدد من المسئولين الصينيين في مقدمتهم رئيس البرلمان الصيني ونائب الرئيس الصيني، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الخامس لآلية التبادل البرلمانية الدورية المصرية الصينية.

وتهدف اللقاءات إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية في كافة المجالات بما يتلاءم مع حجم ووزن البلدين على الصعيد الدولي والإقليمي.