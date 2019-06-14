مدربة جنوب أفريقيا حزينة للخسارة أمام الصين في مونديال السيدات

عبرت ديزيريه إليس مدربة منتخب جنوب أفريقيا للسيدات، عن حزنها لخسارة فريقها أمام الصين صفر / 1، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس العالم للسيدات لكرة القدم المقامة حاليًا في فرنسا.

وقالت إليس في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا): "المنتخب الصيني صنع العديد من الفرص في المباراة، في الوقت الذي كنا نحاول فيها بناء الهجمات".

وأضافت: "أنا فخورة جدًا بالفريق على قدر ما قدموا في تلك المباراة، سوف نصفي ذهننا ونتطلع إلى الأمام".

وتابعت إليس: " حاولنا الوصول إلى كأس العالم منذ سنوات طويلة جدًا، ونجحنا في ذلك، الآن نحن في حاجة إلى التطور من أجل مشاركات أفضل في المستقبل".

وخسرت جنوب أفريقيا أمام الصين صفر/1، لتواصل تذيل ترتيب المجموعة الثانية بدون رصيد من النقاط، فيما تتصدر ألمانيا المجموعة برصيد ست نقاط، ويأتي خلفها كل من اسبانيا والصين بثلاث نقاط لكل منهما".